O futebolista brasileiro David Neres realizou tratamento no treino desta segunda-feira do Benfica, na véspera do embate da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ante o Midtjylland, na Dinamarca.

Neres juntou-se a Lucas Veríssimo e João Victor, defesas também brasileiros que prosseguem a reabilitação face às respetivas lesões sofridas.

Já João Mário, que saiu lesionado no jogo de sexta-feira ante o Arouca, aos 34 minutos de jogo, rendido por Chiquinho, surgiu no relvado, às ordens de Roger Schmidt. O técnico admitiu, na conferência de imprensa, que o médio «está muito melhor», mas que «não há certeza que possa jogar».

Na primeira mão da terceira pré-eliminatória, o Benfica venceu a equipa dinamarquesa por 4-1, no Estádio da Luz.

O Midtjylland-Benfica joga-se a partir das 18h45 de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.