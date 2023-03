Com o penálti convertido na goleada sobre o Club Brugge (5-1), João Mário completou uma série de cinco jogos consecutivos a marcar na Liga dos Campeões.

Este registo começou na quarta jornada da fase de grupos em Paris, também da marca dos onze metros, assim como na ronda seguinte na receção à Juventus. Em Israel, o médio português também fez o gosto ao pé, desta feita com um remate de bola corrida, enquanto nos dois jogos dos oitavos de final voltou a marcar de penálti.

João Mário chegou a números históricos e persegue agora a um recorde da década de 1960, que pertence a Eusébio. O «Pantera Negra» fez ainda melhor do que o camisola 20 e conseguiu mesmo marcar em sete jogos consecutivos, entre 1962 e 1964, incluindo pré-eliminatórias da Taça dos Campeões Europeus.

Eusébio marcou na segunda mão das meias-finais, contra o Feyenoord, em 1962/63, época em que anotou o tento dos encarnados na final perdida diante do Milan.

Começou a temporada seguinte com um golo na visita ao Lisburn, na primeira mão da 1.ª eliminatória, tendo apontado um bis no encontro da segunda mão, na Luz. Já nos oitavos, marcou na receção ao Dortmund e não participou no jogo na Alemanha, de onde os encarnados saíram eliminados.

A série continuou, por isso, em 1964/65, com um golo em casa do Aris Bonneweg e um bis na Luz, a contar para a primeira e segunda mão da 1.ª eliminatória da Taça dos Campeões Europeus, respetivamente.

No encontro seguinte, ficou em branco e interrompeu o ciclo de sete jogos seguidos a marcar.

No que toca a João Mário, o internacional português está a protagonizar a melhor época da carreira a nível de números, aos 30 anos. Em 38 jogos, já soma 20 golos e ainda 11 assistências.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]