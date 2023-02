João Mário defendeu-se nesta terça-feira das acusações de que foi alvo, sobretudo na época passada, de que lhe faltava intensidade para jogar.

O médio que tem sido uma das figuras do Benfica de Roger Schmidt defende que há uma «banalização» dessa definição e que a mesma não faz sentido.

«Hoje em dia, a falta de intensidade é desculpa para tudo. Não concordo [com as acusações de ser um jogador sem intensidade]. A questão da intensidade tem de ser analisada de forma coletiva. Não acho que tenha a ver com a posição, mas sim com a ideia de jogo», defende.

O médio reconhece ainda que pela forma de jogar do Benfica, poderia fazer qualquer posição no meio-campo.

«É claro que com o passar dos jogos, sinto-me mais confiante a jogar mas à frente, mas se jogasse a número oito neste Benfica, acho que poderia fazer bem a posição. No ano passado não foi falta de intensidade de que as pessoas falam. Há um banalizar dessa expressão e não gosto tanto», declarou.