(artigo atualizado)

João Mário ficou fora dos convocados do Benfica para a receção ao Estrela da Amadora, confirmaram a CNN Portugal e Maisfutebol.

A notícia surge no dia em que Roger Schmidt deixou elogios ao médio após ser questionado sobre a crispação entre o jogador e os adeptos do Benfica no jogo com o Casa Pia para a 2.ª jornada da Liga.

«Falo sempre com os meus jogadores e especialmente com jogadores chave que detém responsabilidade nas nossas exibições e que são importantes para o nosso plantel. Não quero comentar, mas estamos a falar de um jogador muito importante para mim nos dois últimos anos. Um jogador chave que foi capitão do plantel e marcou cerca de 50 golos nos últimos dois anos. Estamos a falar de um jogador que realmente tem jogado absolutamente de forma brilhante. Também notei o descontentamento do jogador, mas vejo uma pessoa fantástica e um jogador fantástico», disse o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão ao encontro a contar para a jornada 3 da Liga.

No jogo com o Casa Pia, João Mário foi assobiado logo quando o nome dele foi dito pelo speaker durante o anúncio da constituição das equipas. Durante o jogo foi também notório o descontentamento de parte dos adeptos, que o voltaram a assobiar no momento em que foi substituído na segunda parte. Nesse momento, o médio, peça fulcral no ano do título, reagiu com palmas.

Segundo apurou o Maisfutebol, o número 20 dos encarnados ficou de fora da convocatória devido à possibilidade de ser transferido em breve (a SAD encarnada está a estudar propostas que tem em carteira), situação que já tinha acontecido, por exemplo, com David Neres.

João Mário, recorde-se, foi titular nas duas primeiras jornadas da Liga.