João Mário despediu-se dos benfiquistas, poucas horas depois de ter viajado para a Turquia e ter assinado pelo Besiktas, pondo fim a uma ligação de três anos com o Benfica.

«Chega ao fim uma das mais belas etapas da minha vida. Seguimos caminhos distintos, sem mágoas, mas sempre com a certeza de que foi um privilégio. Obrigado, Benfica. A todos, sem excepção», escreveu no X, antigo Twitter.

O médio internacional português não tinha prestado grandes declarações no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, remetendo «explicações» aos benfiquistas para mais tarde. Eis que elas chegam, em declarações à BTV, onde João Mário abordou de forma desassombrada o porquê de ter saído:

«Último jogo? Foi um jogo… É um bocado especial para mim, pela negativa, porque obviamente sabemos que – e eu tive vários momentos bons, vários momentos maus aqui, neste relvado, neste estádio – sempre tentei dar o meu máximo. Acredito que muitas vezes as pessoas reconheceram isso, e eu também tratei de agradecer-lhes por isso. Esse jogo foi especial porque senti que existia uma carga muito grande, negativa e pessoal, e acho que, quando assim é, é um momento em que muitas vezes nós percebemos que é para encerrar um ciclo. Obviamente não foi só por esse jogo, por esse momento, mas foi um momento decisivo e determinante para o resto da minha história com o Benfica», disse. Recorde-se que o médio foi assobiado ao ser substituído.

«É um misto de sentimentos. É um pouco… um pouco injustiçado, direi, porque sei o quanto dou – dentro e fora do campo – ao Clube. Obviamente, muitas vezes as pessoas não veem o trabalho invisível, e que eu sei que o faço, e que dei muito. Portanto, senti-me um pouco injustiçado porque acredito que, quando és assobiado pelos teus próprios adeptos, tem de haver uma razão muito forte. E acredito que nesse jogo não existiu nada muito forte para justificar o que aconteceu. Mas, como digo, nós somos humanos, e as pessoas também são humanas. Não guardo rancor nenhum», garantiu ainda.

«No primeiro dia que cheguei cá e em que fui apresentado, nunca imaginei que o Benfica me ia dar tanto e que eu ia conseguir corresponder tanto e chegar ao nível que ainda não tinha chegado na minha carreira. Saio muito feliz porque acho que consegui coisas muito bonitas aqui. Tive momentos muito bonitos. Consegui ser campeão, que era um grande desejo que eu tinha, e saio muito completo porque o Benfica deu-me muito», referiu.

Recordando as vitórias pelos encarnados, João Mário quis deixar uma mensagem final aos benfiquistas. «Agradecer-lhes, porque realmente ao longo dos anos deram-me muito. Ajudaram-me muito. As pessoas com quem eu lido diariamente, nas ruas e tudo, sempre foram muito gratas pelo trabalho que eu desenvolvi aqui no Benfica, por ter sido capitão do Benfica, por tudo. Agradecer-lhes porque realmente foram determinantes para mim. Vivemos momentos muito bonitos, e estarão sempre no meu coração, porque, a partir de hoje, serei mais um a torcer para que o Benfica seja sempre campeão. E esperarei voltar em breve a estar aqui, no Estádio da Luz, a apoiar o Benfica», disse.

O médio falou ainda do que correu mal nas primeiras quatro jornadas. «Perdemos muita confiança em Famalicão», apontou.

João Mário chega à Turquia após 149 jogos pelo Benfica (mais do que os 127 disputados no Sporting), com 36 golos marcados e 23 assistências. Era sub-capitão da equipa principal.