João Mário, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após a derrota frente ao Fulham, por 1-0, em jogo particular:

[Avaliação da pré-época] «Foi uma época muito positiva. Obviamente que queríamos acabar com uma vitória, mas neste momento achamos que não é o mais importante. A equipa reagiu muito bem até começarmos a perder. Foi uma pré-época exigente, que nos preparou muito bem e estamos prontos para a primeira jornada do campeonato.»

[Como se sente no grupo?] «Sinto-me sempre bem neste grupo. Conheço muito bem as ideias do treinador. Estou muito contente por estar aqui. Por ser um dos capitães sinto a equipa muito confiante e sei que vamos atacar a época com muita força.»

[Capacidade para atingir os objetivos na temporada?] «Sem dúvida, temos um plantel muito bom. Grandes reforços, com muita qualidade e que se adaptaram muito bem à nossa ideia de jogo. Tenho a certeza que vamos lutar pelos títulos.»

[Saída de João Neves] «Ótimo jogador e um miúdo espetacular que muito nos deu. Desejamos toda a sorte do mundo, mas agora é arranjar soluções, que há grandes jogadores no plantel.»

[Apoio dos adeptos nos jogos particulares] «Sentimos especialmente nos dois jogos em casa, em amigáveis, que é uma força impressionante, aquilo que os adeptos nos dão. Vamos precisar dos adeptos ao longo da época e esperamos que estejam lá por nós.»