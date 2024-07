João Mário deixa rasgados elogios a Roger Schmidt e à forma como transmite confiança aos jogadores.

Numa conversa entre o internacional português e Carlos Manuel, antiga glória das águias, João Mário garante que as ideias de jogo do técnico alemão encaixam na perfeição com a mística do Benfica.

«Roger Schmidt? O maior elogio que pode ser feito ao mister é que é unânime. Podes falar com qualquer pessoa dentro do Seixal, que ela vai dizer-te a mesma coisa, a nível humano é uma pessoa espetacular. As ideias de jogo dele são muito claras, pessoalmente gosto muito da ideia de jogo dele e acho que o Benfica vive muito disto, de golos, de jogar bem e de vitórias», afirmou.

«Existe um grande respeito para com o Roger Schmidt, a forma como ele nos trata no dia a dia, como nos transmite essa boa energia e essa confiança. Ele é muito tranquilo e não é um treinador que vais ver sempre de braços abertos a reclamar. É uma pessoa muito calma e transmite isso à equipa», acrescentou João Mário.

O internacional português abordou ainda a importância que tem para os jogadores mais novos no balneário e a forma como tenta ser uma referência dentro do grupo.

«Vendo a forma como o plantel está construído, com muita malta jovem, tento sempre ser uma referência, madura neste caso. Independentemente da posição ou da dinâmica, o que tento fazer é puxar as minhas qualidades individuais para aquilo que é a ideia do treinador», referiu.

Na última época, João Mário fez nove golos e três assistências em 51 jogos pela equipa principal do Benfica.