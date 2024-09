Rui Costa fez o já habitual balanço do mercado de transferências em entrevista à BTV. Um dos primeiros assuntos a ser abordados foram as saídas do clube, com uma assumir especial relevância - a de João Neves. No entanto, outros jogadores saíram da Luz no verão, entre eles João Mário, um dos capitães.

«Foi dos jogadores, dos homens mais extraordinários que encontrei no futebol, deu-nos muito. Foi influentíssimo no ano do título, mas houve um elo de ligação que se partiu. Nós e o jogador entendemos que era melhor seguirmos caminhos diferentes. Como foi visível, houve alguma coisa que se partiu pelo meio», afirmou o presidente.

O próprio jogador tinha dado uma entrevista à BTV na altura da saída para o Besiktas, em que agradece o tempo de ligação ao clube mas admite que começava a sentir «uma carga negativa muito grande» em seu torno, sempre que jogava na Luz. Admitiu até sentir-se algo «injustiçado».

«Porque sei o quanto dou, dentro e fora do campo, ao clube», afirmou na altura. «Obviamente, muitas vezes as pessoas não veem o trabalho invisível, e que eu sei que o faço, e que dei muito. Portanto, senti-me um pouco injustiçado porque acredito que, quando és assobiado pelos teus próprios adeptos, tem de haver uma razão muito forte. E acredito que nesse jogo não existiu nada muito forte para justificar o que aconteceu. Mas, como digo, nós somos humanos, e as pessoas também são humanas. Não guardo rancor nenhum», garantiu.

João Mário assinou pelo clube em 2021, quando Jorge Jesus treinava as águias. Completou três temporadas, com a época 2022/23 na retina, com 36 participações de golo.