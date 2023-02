O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Casa Pia (3-0), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[João Mário] «O João Mário é um jogador completo. Tem uma grande atitude, está sempre motivado, é sempre profissional, e é muito bom jogador. É inteligente, experiente, e faz com que os colegas joguem melhor. Não perde bolas, toma boas decisões e agora está a mostrar que também marca golos, já tínhamos falado sobre isso. Se queremos marcar golos contra estas equipas temos de ter muitos jogadores no ataque. Está num bom momento. É o segundo capitão, estamos orgulhosos e também é um jogador muito importante para mim como treinador.

[Mas este veia goleadora de João Mário surpreende?] Não estou surpreendido, vejo todos os dias no trieno, ele finaliza muito bem. Já tinha jogado contra ele há alguns anos, quando eu estava no Bayer Leverkusen e ele no Sporting [em 2015/16], já o conhecia desse tempo. Não estou surpreendido com as exibições dele, acho que é uma questão de experiência. Acho que se virem os últimos dez golos. Não estou surpreendido com as exibições dele, talvez um bocadinho com esta apetência pelos golos.»