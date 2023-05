Luís Mendes, vice-presidente do Benfica e administrador da SAD, garante que a intenção do Benfica é segurar talentos como António Silva e João Neves, embora realce que os jogadores podem sair pela cláusula de rescisão.

«Em princípio, sim [são para segurar]. Quanto mais tempo, melhor. Vamos ver quanto tempo os conseguimos aguentar», disse o dirigente, que participou na 2.ª Conferência Bola Branca, da Rádio Renascença.

«Tivemos o exemplo recente do Enzo. Não o conseguimos segurar, vendemos por 120 milhões. Se surgirem ofertas que batam as cláusulas de rescisão, não temos como segurá-los. Mas o importante é criar condições económicas para perpetuar os atletas, nomeadamente os da formação», acrescentou.

Relativamente à saída de Grimaldo para o Leverkusen, a «custo zero», Luís Mendes defende que a situação foi bem gerida pela administração: «Retirámos o máximo rendimento desportivo do atleta. Não conseguimos retitrar rentabilidade económica, diretamente, mas tirámos indiretamente, através do contributo que deu. Mas temos a consciência tranquila, pois tirámos o máximo rendimento desportivo do atleta. Isso é que é importante.»

Luís Mendes afirmou que o Benfica «tem a obrigação de materializar, em títulos, aquilo que é a diferença para os concorrentes». «Têm existido preocupações de outro nível, mas a linha da frente do pensamento dos gestores do Benfica tem de ser a prevalência do desportivo sobre o económico. Claro que num pressuposto de estabilidade, de honrar os compromissos, mas o desportivo tem de estar acima, para materializar a nossa diferença para os outros.»

O dirigente destacou a «excelente campanha europeia» e manifestou a confiança na conquista do título, refutando a ideia de que o final de época tem sido atribulado: «Não acho que tenha sido assim tão complicado. No inicio da época muita gente duvidaria da capacidade do Benfica afirmar-se da forma que se afirmou. Estamos a uma jornada do fim, com dois pontos de avanço, e com todas as condições para sermos campeões.»

Luís Mendes garantiu ainda que Roger Schmidt «está muito feliz em Portugal e no Benfica». «É um treinador campeão, que nos tem trazido um futebol espetacular, e está a existir uma grande simbiose entre ele e o clube», afirmou.

«Quando fizemos a escolha do treinador, tinha um conjunto de características que obedeciam a uma matriz que entendíamos indicada. As condições não se alteraram, por isso só temos de renovar com o treinador e mantê-lo por mais tempo», acrescentou, quando questionado sobre a decisão de assinar novo contrato antes do final da época.

Relativamente ao mercado de transferências, Luís Mendes diz que «pode haver ajustes, mas não grandes mudanças».

Questionado sobre Gonçalo Guedes, deixou tudo em aberto: «É um jogador que não é nosso. Vamos ver se continuamos a tê-lo.»