A conquista da Liga dos Campeões pelo PSG fez entrar mais dois milhões de euros nos cofres do Benfica, segundo apurou o Maisfutebol.

O montante resulta de uma cláusula de bónus prevista no acordo celebrado entre os dois clubes aquando da transferência de João Neves para o emblema francês.

Os encarnados já haviam arrecadado, durante a presente temporada, outros dois milhões de euros pelo número de jogos disputados pelo médio português ao serviço do PSG.

Com este encaixe adicional, o Benfica atinge os 70 milhões de euros, alcançando o valor máximo da transferência por João Neves. Recorde-se que o médio português foi transferido para o PSG por 60 milhões de euros, mais dez milhões dependentes de objetivos que, com a conquista da Liga dos Campeões, ficaram totalmente cumpridos.