O Benfica comunicou, esta segunda-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a transferência de João Neves para o Paris Saint-Germain está «praticamente concluída». Contudo, a SAD encarnada garante que o contrato ainda não foi «assinado por todos os contraentes».

«Nos termos e para os efeitos legalmente aplicáveis, e face a notícias divulgadas na comunicação social, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD (a "Sociedade") informa que a formalização do processo relativo à transferência do jogador João Neves para o PSG se encontra praticamente concluída, não tendo, porém, até à presente data, o respetivo contrato sido assinado por todos os contraentes. A Sociedade complementará esta informação nos termos e para os efeitos legalmente aplicáveis logo que tal se justifique», lê-se na nota enviada pela SAD do Benfica à CMVM.

João Neves partiu na manhã de quinta-feira do aeroporto de Faro para Paris, onde iria realizar os habituais exames médicos e assinar contrato com o PSG. O jogador de 19 anos terá, entretanto, regressado a Portugal.

O negócio do médio deverá ficar fechado em 60 milhões de euros, mais dez em objetivos, valores que Rui Costa, presidente dos encarnados, considerou «impossíveis de abdicar».

Em sentido contrário, Renato Sanches vai regressar ao Benfica, por empréstimo dos parisienses, ficando assegurada opção de compra do passe em definitivo. O internacional português, de resto, já esteve com a comitiva encarnada no Algarve, no último jogo de preparação, com o Fulham.