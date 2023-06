O Benfica e João Neves já fecharam o acordo para a revisão das condições salariais do médio de 18 anos, que será formalizado assim que regressar do Euro sub-21.

A informação foi avançada pelo jornal A Bola e confirmada pelo Maisfutebol. Sabe o nosso jornal que Rui Costa falou ainda na reta final da época com João Neves e os seus representantes no sentido de oferecer ao jogador um vencimento mais consentâneo com o estatuto que já adquiriu.

João Neves estreou-se pela equipa principal do Benfica em 2022/23, tendo cumprido um total de 20 jogos sob o comando de Roger Schmidt, que lhe deu um lugar no onze nos últimos seis jogos.

Os bons desempenhos ao serviço dos encarnados aliados à presença no Euro sub-21 (já com um golo) fizeram, naturalmente, com que João Neves entrasse no radar de clubes europeus com poderio financeiro, mas sabe também o Maisfutebol que o jovem futebolista está muito feliz no Benfica, sente-se valorizado e que não lhe passa pela cabeça uma saída do clube ao qual está ligado até 2028.

Recorde-se que na última AG do Benfica, numa altura de intensificação de saídas de jogadores formados no Seixal – entre as quais a de Cher Ndour – Rui Costa elogiou publicamente o compromisso de Neves. «Jogou o ano inteiro com contrato da equipa B e nunca se preocupou com isso», afirmou o presidente das águias aos sócios.

O novo acordo contempla ainda uma revisão da cláusula de rescisão de João Neves para valores aproximados dos 100 milhões.