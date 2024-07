João Neves foi o primeiro jogador do Benfica a chegar ao Seixal nesta sexta-feira e trabalhou com os restantes colegas no relvado, um dia depois do empate com o Brentford (1-1), que o médio acompanhou num dos camarotes do Estádio da Luz.

Os encarnados mostraram imagens do internacional português no treino, isto numa altura em que decorrem as negociações com o Paris Saint-Germain. Neves, diga-se, estava autorizado a apresentar-se apenas esta sexta-feira, após a participação no Euro 2024. António Silva, por outro lado, antecipou o regresso e já trabalha com a equipa há alguns dias.

Benfica e PSG trabalham num acordo de cerca de 70 milhões de euros por João Neves. Renato Sanches também tem sido tema de conversa entre os clubes, embora os negócios não estejam ligados.

A equipa de Roger Schmidt já prepara a Eusébio Cup, frente ao Feyenoord, marcada para as 20h00 de domingo, no Estádio da Luz.