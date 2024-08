A transferência de João Neves do Benfica para o Paris Saint-Germain está iminente e têm gerado cada vez mais reações nas redes sociais.

Uma dessas reações foi a do irmão de António Silva, Armando Silva, na qual o jovem deu a entender que foi o clube encarnado a procurar a saída do médio português.

«Só quem está por dentro do clube sabe do que estamos a falar. Vai, puto, brilhar noutro sítio porque aqui não te deixam brilhar», escreveu.

A mensagem de Armando Silva, refira-se, era a partilhar um texto escrito por Pedro Ribeiro, radialista e conhecido adepto do Benfica, no qual se criticava sobretudo a direção do Benfica, liderada por Rui Costa.

Por último, de destacar que António Silva e João Neves sempre mantiveram uma ligação muito próxima dentro do balneário do Benfica.