Os futebolistas do Benfica João Neves e Orkun Kökçü, assim como o do Estoril, Jordan Holsgrove e o médio português do Al Hilal, Rúben Neves, estão entre os 100 melhores distribuidores do mundo esta época, de acordo com o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado nesta quarta-feira.

João Neves surge como o melhor português nesta lista, na 34.ª posição, sendo, entre os dois sub-21 presentes no leque de 100 atletas, o melhor, destacadamente à frente de Eduardo Camavinga, do Real Madrid.

Dos três jogadores que atuam na liga portuguesa presentes na lista, o médio escocês Jordan Holsgrove, do Estoril, é o melhor posicionado, no 16.º lugar da hierarquia do CIES. Orkun Kökçü aparece no 66.º lugar.

Já o outro português da lista, Rúben Neves, que joga na Arábia Saudita, surge imediatamente a seguir a João Neves, na 35.ª posição.

De acordo com o estudo do CIES, o melhor distribuidor do mundo em 2023/24 é, até à data, Rodri Hernández, do Manchester City. O pódio é completo com Frenkie de Jong (Barcelona, 2.º) e Toni Kroos (Real Madrid, 3.º).

O CIES indica que o estudo, baseado nos dados da Wyscout, chegou à conclusão dos 100 melhores distribuidores do mundo analisando 450 ligas nacionais durante a época em curso. O índice utilizado levou em consideração o número de passes certos por jogo, a percentagem de passes certos, a proporção de passes em relação aos colegas de equipa e o nível médio dos jogos disputados.

LISTA DOS 100 MELHORES DISTRIBUIDORES DE JOGO:

1.º Rodri - Manchester City (ESP)

2.º Frenkie de Jong - Barcelona (NED)

3.º Toni Kroos - Real Madrid (ALE)

4.º Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen (ARG)

5.º Granit Xhaka - Bayer Leverkusen (SUI)

6.º El Mahdioui - Al-Taawoun (NED)

7.º Joshua Kimmich - Bayern Munique (ALE)

8.º Álvaro Fidalgo - Club América (ESP)

9.º Oriol Romeu - Barcelona (ESP)

10.º Yahya Jabrane - Wydad AC (MAR)

...

16.º Jordan Holsgrove - Estoril (ESC)

...

34.º João Neves - Benfica (POR)

35.º Ruben Neves - Al Hilal (POR)

...

66.º Orkun Kökçü - Benfica (TUR)