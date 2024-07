Apesar das negociações que decorrem entre Benfica e Paris Saint-Germain, João Neves está no Estádio da Luz, esta quinta-feira, a assistir ao encontro particular com o Brentford.

O internacional português, que ainda não integrou os trabalhos devido à participação no Euro 2024, está num dos camarotes da Luz, acompanhado, entre outros, por Diogo Spencer, que ficou de fora da ficha de jogo.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Benfica e PSG estão próximos de um entendimento para a transferência do médio por cerca de 70 milhões de euros (já com bónus incluídos). Renato Sanches, em sentido contrário, poderá estar de regresso aos encarnados, embora um negócio não dependa do outro.