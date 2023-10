João Neves, jogador do Benfica, na flash interview à CNN, após a derrota frente à Real Sociedad por 1-0 na Luz, na terceira jornada da fase de grupos:

«[Zero golos e zero pontos no grupo. Como explicam isso?] Não está a ser fácil. Sabemos que esta é a melhor competição que existe, mas estamos a tentar dar o nosso melhor dentro de campo. Compete-nos tentar levar a melhor nos próximos jogos e tentar ganhar. Às vezes, é difícil contra equipas difíceis, como no caso desta, do Inter e do Salzburgo. Mas vamos tentar fazer melhor.

[Sentem que é melhor apontar para a Liga Europa?] Jogamos cada jogo para ganhar. Faltam nove pontos, sabemos que é difícil e ainda sonhamos. Espero que estejam todos connosco porque vamos dar o nosso melhor.

[Alterações e várias mudanças têm afetado o rendimento?] Treinamos todas as semanas para nos adaptarmos a qualquer sistema e equipa. Fazemos o melhor e lutamos para ganhar sempre. Vamos continuar a dar o melhor nos treinos para ser mais fácil nos jogos.»