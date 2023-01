Depois de ter sido utilizado no particular no Algarve com o Sevilha, João Neves estreou-se oficialmente com a camisola da equipa principal do Benfica na passada sexta-feira diante do Sp. Braga.

O médio de 18 anos entrou nos minutos finais, quando as águias já perdiam por 3-0. Apesar de o resultado não ter sido o pretendido, o jovem futebolista não deixou de assinalar aquele que foi um momento importantíssimo na carreira.

«Não era o resultado que desejava para o meu Benfica e para a minha estreia. No entanto, quando em 2012 cheguei ao Benfica, o meu sonho e o meu foco era o de um dia estrear-me na equipa principal. Ontem, passados dez anos de muito esforço, aprendizagens e dedicação, alcancei-o», escreveu no Instagram.

«Será certamente o início do ciclo mais importante da minha vida a servir o clube do meu coração», acrescentou o algarvio de Tavira que renovou recentemente contrato até 2028.

A publicação motivou a reação de vários companheiros de equipa. «Além de craque, és um senhor, mereces», reagiu Chiquinho, que foi a jogo diante do Sp. Braga ao mesmo tempo de João Neves. Primeiro de muitos», escreveu também António Silva, também ele lançado nesta época na equipa principal por Roger Schmidt.