O futuro não é algo que preocupe João Neves e nem sequer foi tema durante a sua (ainda curta) carreira de futebolista profissional.

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, o internacional português recordou a saída do Benfica e garantiu que nunca pensou deixar o clube no último mercado de verão. Além disso, João Neves recusou apelidar a sua parceria com Vitinha no meio-campo do PSG como a «melhor do mundo», ainda que considere o seu colega de equipa um jogador de «alto nível».

«Sempre fui uma pessoa que olhava para o futuro com muito nevoeiro, sem saber o que se podia passar. Nunca pensei sair do Benfica quando estava no Benfica e hoje em dia não me vejo noutro clube que não o PSG. Tento aproveitar o presente e cada momento, acho que é a melhor forma de viver a vida», admitiu.

«Creio que o primeiro jogo que jogámos juntos a titular foi na Seleção. Quanto ao sermos a melhor dupla do mundo no meio-campo cabe a cada um dizê-lo ou não. Sinto-me muito confortável a jogar com o Vitinha, é um jogador de alto nível, fora do campo ainda é mais espetacular e fico muito contente por partilhar o relvado com ele.»