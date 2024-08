Agora é oficial: João Neves foi confirmado, esta segunda-feira, como reforço do Paris Saint-Germain.

O jogador de 19 anos deixa o Benfica a troco de quase 60 milhões de euros, mais aproximadamente dez em função de objetivos, como o Maisfutebol já tinha noticiado.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o Paris Saint-Germain para a alienação da totalidade dos direitos do jogador João Neves, por um montante líquido de € 59.921.587 (cinquenta e nove milhões novecentos e vinte um mil e quinhentos e oitenta e sete euros), acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante líquido de € 69.908.518 (sessenta e nove milhões novecentos e oito mil quinhentos e dezoito euros)», lê-se no comunicado do Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD dos encarnados informou ainda que «terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda e o Paris Saint-Germain não terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade». Assim, subtraindo a comissão, o Benfica irá receber 53,929 milhões de euros pelo jogador.

O médio internacional português já tinha viajado para a capital francesa na última quinta-feira, para realizar os habituais exames médicos e assinar o contrato, que será válido por cinco época, ou seja, até 2029.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de João Neves. ✍️

Le milieu de terrain de 19 ans s’est engagé avec le Club jusqu’en 2029. 🔴🔵#WelcomeJoãoNeves — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2024

Durante a madrugada desta segunda-feira, o Benfica já tinha informado a CMVM que a transferência de João Neves estava «praticamente concluída», embora faltasse a assinatura de «todos os contraentes».

As conversas com o PSG demoraram várias semanas e o presidente dos encarnados, Rui Costa, assumiu que rejeitou as primeiras ofertas pelo jovem médio, que integrou mesmo os trabalhos de pré-época, embora sem ter realizado qualquer jogo. Numa fase mais adiantada das negociações, acabou por considerar que os valores em cima da mesa «eram impossíveis de abdicar».

Rui Costa abordou a transferência depois de muita contestação por parte dos adeptos. O irmão de António Silva chegou mesmo a partilhar uma publicação do radialista Pedro Ribeiro com críticas fortes ao presidente do Benfica, dando a entender que a saída de João Neves para o PSG deve-se mais ao clube da Luz do que ao próprio jogador. Mais tarde, os pais do defesa do Benfica pediram desculpa pela publicação do filho, considerando-a «despropositada».

Neves segue para o PSG, enquanto Renato Sanches faz o caminho inverso e regressa ao Benfica, por empréstimo, com opção de compra. O internacional português já está às ordens de Roger Schmidt.

Natural de Tavira, João Neves esteve ligado ao Benfica durante toda a formação. Passou pela Casa do Benfica no Algarve e, em 2016, mudou-se para o Seixal. Estreou-se pela equipa principal em 2022/23, já sob o comando de Roger Schmidt e sagrou-se campeão nacional. Contudo, foi na última época que se tornou peça-chave no onze do Benfica, com 55 jogos (três golos e uma assistência). Também já foi chamado por Roberto Martínez à seleção AA, somando nove internacionalizações, duas das quais no último Europeu.