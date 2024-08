Os pais de António Silva pediram esta manhã desculpa pela publicação do irmão do defesa do Benfica, Armando Silva, a propósito da transferência de João Neves para o Paris Saint-Germain.

Nas redes sociais, Armando partilhou uma publicação do radialista Pedro Ribeiro com críticas fortes a Rui Costa, e deu a entender que a saída de João Neves para o PSG deve-se mais ao clube encarnado do que ao próprio jogador.

Ora, também nas redes sociais, Rosa Albuquerque e Carlos Silva afirmaram que a família de António Silva lamenta o sucedido e que considera a atitude do irmão do internacional português «despropositada».

«Em nome do meu filho Armando, lamentamos e pedimos desculpa pela publicação e todo o ruído causado. Consideramo-la despropositada e não nos revemos na frase dele porque sempre fomos muito bem tratados pelo SL Benfica e, principalmente, o António sempre foi muito bem tratado pelo SL Benfica», escreveu.