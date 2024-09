Rui Costa fez o já habitual balanço do mercado de transferências em entrevista à BTV. Um dos primeiros assuntos a ser abordados foram as saídas do clube, com uma assumir especial relevância - João Neves.

«Quando se fala de um jogador da formação, com o carisma do João, é sempre uma dor perder um jogador como este. Fomos rejeitando propostas para ele, de menor volume e que chegaram mais cedo, fomos fazendo subir as propostas. Chegámos a valor que para um e outro lados era inevitável. Ele não queria sair, mas há números que para o clube e para ele se tornam inevitáveis. 60 milhões que poderão chegar aos 70 milhões», começou por dizer o presidente do Benfica.

«Há que ter em atenção que, em primero lugar, um iogador do carisma e do valor do João, todos achamos que ele não tem preço. Mas acontece que temos de olhar para o mercado e ver como ele está a funcionar. Não quero mentir, mas este foi o mercado mais baixo desde 2016/17, o primeiro qu não teve transferências acima dos 100 milhões de euros. A mais cara neste mercado foi de um campeão do mundo [Julián Álvarez] que vai para o Atlético de Madrid por 75 milhões», continuou.

E finalizou o tema. «Não queremos bater recordes, o nosso desejo não é vender, mas é um valor alto e daí termos aceitado. Mas custa sempre ver partir um dos nossos meninos, mas são necessidades que não podemos dizer que não», disse Rui Costa.

João Neves trocou o Benfica pelo Paris Saint-Germain no verão, por 60 milhões de euros mais 10 em objetivos.