No final do jogo em Toulouse, durante o qual foi titular e jogou os noventa minutos, João Neves recebeu uma incrível manifestação de apoio dos adeptos do Benfica. Emocionando com tanto carinho, o jovem acabou por não aguentar as lágrimas e recebeu o conforto dos companheiros. Sobretudo de António Silva, que se aproximou dele, deu-lhe um beijo e um abraço.

Recorde-se que o jovem perdeu a mãe na madrugada de segunda-feira, foi ao último adeus à progenitora na terça-feira, treinou e viajou na quarta-feira e esta tarde jogou a titular, numa enorme demonstração de personalidade e coragem.