João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, apresentou esta terça-feira as listas da candidatura «Benfica Acima de Tudo» para os cargos relativos aos Órgãos Sociais e Comissão de Remunerações do clube.

No Espaço Beato 1904, o candidato contou com a presença de inúmeros sócios dos encarnados.

Confira os nomes da lista:

Direção

José Theotónio, Vice-Presidente Financeiro

Nuno Gomes, Vice-Presidente Futebol

Raquel Vaz Pinto, Vice-Presidente Associativismo

Luís Pedro Duarte, Vice-Presidente Estratégia

Felipe Gomes, Vice-Presidente Modalidades

João Cília, Vice-Presidente Marketing

Manuel Mota, Vice-Presidente Património

Manuel Santos Vítor, Vice-Presidente Jurídico

Mesa da Assembleia-Geral

Gonçalo Almeida Ribeiro, Presidente da MAG

João Marecos, Vice-Presidente da MAG

Cristina Santos Silva, Secretária

Luís Sousa Macedo, Secretário

João Farela Neves, Secretário

Conselho Fiscal

António Bagão Félix, Presidente do Conselho Fiscal

José Nogueira de Brito, Vice-Presidente do Conselho Fiscal

Aulácio Costa Almeida, Vogal

Mário Vaz, Vogal

Sofia Martins, Vogal

Comissão de Remunerações

João Moreira Rato, Presidente da Comissão de Remunerações

Pedro Penalva, Vice-Presidente da Comissão de Remunerações

Carlos Perdigão, Vogal

Susana Farinhas, Vogal

Tiago Almeida, Secretário

RELACIONADOS
Noronha Lopes diz que MAG viola estatutos e enumera condições para haver eleições
Benfica: Noronha Lopes ganha em Lisboa, Manteigas em Setúbal, Rui Costa no resto do país