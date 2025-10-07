Benfica: João Noronha Lopes apresenta listas da candidatura
Candidato à presidência do Benfica reuniu-se com os sócios em Lisboa
João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, apresentou esta terça-feira as listas da candidatura «Benfica Acima de Tudo» para os cargos relativos aos Órgãos Sociais e Comissão de Remunerações do clube.
No Espaço Beato 1904, o candidato contou com a presença de inúmeros sócios dos encarnados.
Confira os nomes da lista:
Direção
José Theotónio, Vice-Presidente Financeiro
Nuno Gomes, Vice-Presidente Futebol
Raquel Vaz Pinto, Vice-Presidente Associativismo
Luís Pedro Duarte, Vice-Presidente Estratégia
Felipe Gomes, Vice-Presidente Modalidades
João Cília, Vice-Presidente Marketing
Manuel Mota, Vice-Presidente Património
Manuel Santos Vítor, Vice-Presidente Jurídico
Mesa da Assembleia-Geral
Gonçalo Almeida Ribeiro, Presidente da MAG
João Marecos, Vice-Presidente da MAG
Cristina Santos Silva, Secretária
Luís Sousa Macedo, Secretário
João Farela Neves, Secretário
Conselho Fiscal
António Bagão Félix, Presidente do Conselho Fiscal
José Nogueira de Brito, Vice-Presidente do Conselho Fiscal
Aulácio Costa Almeida, Vogal
Mário Vaz, Vogal
Sofia Martins, Vogal
Comissão de Remunerações
João Moreira Rato, Presidente da Comissão de Remunerações
Pedro Penalva, Vice-Presidente da Comissão de Remunerações
Carlos Perdigão, Vogal
Susana Farinhas, Vogal
Tiago Almeida, Secretário