José Mourinho foi oficializado, esta quinta-feira, como treinador do Benfica e a contratação do técnico também mereceu a reação de João Noronha Lopes, candidato à presidência das águias.
Através das redes sociais, Noronha Lopes deu as boas vindas e destacou o apoio dos «milhões de benfiquistas» para José Mourinho, neste regresso ao clube da Luz.
«A partir de hoje, José Mourinho tem com ele a força de milhões de benfiquistas pelo mundo inteiro. E eu sou um deles. Bem-vindo, José. Vamos às vitórias», pode ler-se.
Leia aqui a mensagem de Noronha Lopes:
