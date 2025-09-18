José Mourinho foi oficializado, esta quinta-feira, como treinador do Benfica e a contratação do técnico também mereceu a reação de João Noronha Lopes, candidato à presidência das águias.

Através das redes sociais, Noronha Lopes deu as boas vindas e destacou o apoio dos «milhões de benfiquistas» para José Mourinho, neste regresso ao clube da Luz.

«A partir de hoje, José Mourinho tem com ele a força de milhões de benfiquistas pelo mundo inteiro. E eu sou um deles. Bem-vindo, José. Vamos às vitórias», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem de Noronha Lopes: