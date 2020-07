Ricardo Araújo Pereira é um dos nomes da comissão de apoio à candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica.

O humorista, benfiquista assumido há muitos anos, integra uma lista que conta ainda com nomes como Pedro Ribeiro (diretor da Rádio Comercial e antigo comentador do Maisfutebol), Manuel Tinoco de Faria (ex-Vice-Presidente e ex-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica), Luis Seara Cardoso (ex-vice-Presidente do Benfica) e Pedro Adão e Silva (professor universitário), por exemplo.

Recorde-se que João Noronha Lopes apresentou a candidatura à presidência do Benfica na passada quinta-feira, já depois de Luís Filipe Vieira, Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho o terem feito. As eleições estão agendadas para outubro.

A lista de apoio a Noronha Lopes:

Ricardo Araújo Pereira - Humorista

Pedro Ribeiro - Director de Programação da Rádio Comercial

Manuel Tinoco de Faria - Ex-Vice-Presidente e ex-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do S.L. Benfica

João Carvalho - Ex-Presidente do Conselho Fiscal do S.L. Benfica

Luis Seara Cardoso - ex-Vice-Presidente do S.L. Benfica

João Queimado - Empresário, ex-atleta do S.L. Benfica

Pedro Norton - Gestor

António Borges Assunção - Empresário, Vogal do Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos

José Theotónio - Presidente da Comissão Executiva do Grupo Pestana

Raquel Vaz Pinto - Professora Universitária

Jacinto Lucas Pires - Escritor

António-Pedro Vasconcelos - Cineasta

Vasco Mendonça - Consultor de Marketing

Pedro Adão e Silva - Professor Universitário

Tiago Almeida - Empresário