O Benfica pretende avançar para a renovação do contrato de João Rego.

Nesta altura, sabe o Maisfutebol, as conversas ainda estão numa fase preliminar, mas a intenção da SAD encarnada passa por blindar o jovem médio ofensivo com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, ao nível das mais altas do clube, que tem, por exemplo Schjelderup, Prestianni, Trubin, Pavlidis, António Silva, Ivanovic e Richard Ríos neste patamar, além de Florentino com uma cláusula de 120 milhões.

João Rego estreou-se pela equipa principal do Benfica em maio de 2024, quando foi lançado por Roger Schmidt nos minutos finais da receção ao Arouca (5-0). Na época passada contabilizou 13 aparições, 12 das quais com Bruno Lage, e marcou um golo. Foi ainda convocado para o Mundial de Clubes, no qual participou em dois jogos.

O médio de 20 anos, que chegou ao Benfica em 2018/19 proveniente dos alentejanos do Ourique, não integrou a ficha de jogo e foi lançado já em tempo de compensação na partida da Eusébio Cup diante do Fenerbahçe. Nesta altura, há vários interessados, em Portugal e no estrangeiro, em João Rego, que, com pouco espaço para evoluir no plantel principal das águias, poderá ser emprestado.

O jovem futebolista tem contrato com as águias até 2028.