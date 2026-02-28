João Rego já renovou contrato com o Benfica por mais duas temporadas, ou seja, até 2030.

A informação surgiu esta sexta-feira, no Relatório e Contas do primeiro semestre de 2025/26, divulgado pela SAD encarnada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No entanto, não existiu uma comunicação através das redes sociais, por exemplo, como é habitual nestes casos.

A renovação do médio-ofensivo de 20 anos, de acordo com o documento, aconteceu no presente mês de fevereiro, tal como a de Anísio Cabral (até 2031).

João Rego leva 14 jogos e um golo pela equipa principal do Benfica esta época. Já na equipa B, soma sete partidas e também um golo.