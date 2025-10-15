João Rego somou os primeiros minutos esta temporada já após a entrada de José Mourinho no comando técnico do Benfica, mas é uma das prioridades de Rui Costa no dossier das renovações.

«Ainda não renovou, está em processo de renovação, mas não é um problema para o Benfica. Tem contrato até 2028, há um processo de renovação que tem de ser feito. Há tempo, mas já devia ter sido feito», reconheceu o presidente dos encarnados, em entrevista ao podcast «Mata-Mata».

«O Benfica está salvaguardado nesse aspeto, quero salvaguardar acima de tudo o próprio jogador. Temos muitas pérolas no Seixal. Falo do João Rego porque, dos que estão a trabalhar com a equipa principal, dos que estão a aparecer, é o que está a ter mais minutos», completou.

Na última época, o atacante de 20 anos somou 13 jogos, tendo apontado um golo. Na presente época, participou em três partidas, num total de apenas 16 minutos.