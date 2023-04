João Tomé é a grande novidade na lista de convocados do Benfica para a receção ao Inter de Milão, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O jovem lateral direito entra no leque de opções, face à lesão de Alexander Bah, confirmou o Maisfutebol.

O jogador de 20 anos fez toda a formação no Benfica. Na presente temporada, João Tomé disputou 24 jogos pela equipa B e cinco pelos juniores, para além de ter sido titular no triunfo encarnado na final da Taça Intercontinental de sub-20, frente ao Peñarol.

Rafael Rodrigues e Cher Ndour, jovens lateral esquerdo e médio, respetivamente, também voltam a marcar presença entre as escolhas de Roger Schmidt.

Recorde-se que, para além do lesionado Bah, o treinador do Benfica está igualmente privado do castigado Otamendi.

CONFIRA O ONZE PROVÁVEL DO BENFICA

O jogo tem início marcado para as 20h00 e vai ser transmitido pela TVI e acompanhado AO MINUTO pelo Maisfutebol a partir da Luz.