O Benfica informou, esta terça-feira, que João Veloso está a contas com uma luxação anterior do ombro direito.

A lesão do jovem médio dos encarnados foi contraída ao serviço da equipa B, na vitória sobre o Académico de Viseu (2-1), no passado domingo. Veloso, recorde-se, foi titular no Fontelo, mas saiu aos 49 minutos.

O jovem de 20 anos leva 13 jogos esta época: quatro pela equipa principal e nove nos «bês», que atuam na II Liga.

RELACIONADOS
OFICIAL: Benfica assina contrato profissional com médio nascido em 2009
Viktoria Plzen quer cerca de 12 milhões de euros por alvo nigeriano do Benfica
Benfica e Al Nassr avançam por Wesley, mas acordo ainda depende de... Sadio Mané