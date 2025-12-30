O Benfica informou, esta terça-feira, que João Veloso está a contas com uma luxação anterior do ombro direito.

A lesão do jovem médio dos encarnados foi contraída ao serviço da equipa B, na vitória sobre o Académico de Viseu (2-1), no passado domingo. Veloso, recorde-se, foi titular no Fontelo, mas saiu aos 49 minutos.

O jovem de 20 anos leva 13 jogos esta época: quatro pela equipa principal e nove nos «bês», que atuam na II Liga.