O Benfica informou, esta quinta-feira, que o jovem médio João Veloso foi submetido na véspera a uma intervenção cirúrgica para tratamento de instabilidade anterior do ombro direito.

A operação decorreu com sucesso, comunicaram ainda os encarnados.

Veloso lesionou-se no final de dezembro, num jogo da equipa B, tendo sofrido uma luxação anterior do ombro direito, a mesma lesão que Richard Ríos contraiu no Dragão.

Agora operado, o jogador de 20 anos poderá não jogar mais esta época.