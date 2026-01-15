Benfica
Há 1h e 14min
Benfica: João Veloso operado a lesão no ombro direito
Médio de 20 anos passou por uma cirurgia na quarta-feira
Médio de 20 anos passou por uma cirurgia na quarta-feira
O Benfica informou, esta quinta-feira, que o jovem médio João Veloso foi submetido na véspera a uma intervenção cirúrgica para tratamento de instabilidade anterior do ombro direito.
A operação decorreu com sucesso, comunicaram ainda os encarnados.
Veloso lesionou-se no final de dezembro, num jogo da equipa B, tendo sofrido uma luxação anterior do ombro direito, a mesma lesão que Richard Ríos contraiu no Dragão.
Agora operado, o jogador de 20 anos poderá não jogar mais esta época.
Continuar a ler
TAGS: Benfica João Veloso Operacao Lesao
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS