João Veloso, que jogou cerca de 10 segundos na vitória do Benfica frente ao Gil Vicente, por 2-1, é titular pela equipa B neste domingo.

O médio de 20 anos foi lançado por José Mourinho no último minuto da partida, mas pouco fez porque o árbitro apitou logo para o final. Agora, tem a oportunidade de somar minutos frente ao Torreense.

Esta temporada, Veloso já tinha somado um minuto na Supertaça, mas este jogo foi a estreia na Liga.

Na mesma corrente, Gonçalo Moreira, suplente na vitória deste sábado, também começa de início na receção ao Torreense.

