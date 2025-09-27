Benfica
Depois de jogar 10 segundos na equipa principal, João Veloso é titular no Benfica B
Gonçalo Moreira também começa de início frente ao Torreense, da II Liga
João Veloso, que jogou cerca de 10 segundos na vitória do Benfica frente ao Gil Vicente, por 2-1, é titular pela equipa B neste domingo.
O médio de 20 anos foi lançado por José Mourinho no último minuto da partida, mas pouco fez porque o árbitro apitou logo para o final. Agora, tem a oportunidade de somar minutos frente ao Torreense.
Esta temporada, Veloso já tinha somado um minuto na Supertaça, mas este jogo foi a estreia na Liga.
Na mesma corrente, Gonçalo Moreira, suplente na vitória deste sábado, também começa de início na receção ao Torreense.
