O Benfica e o Vasco da Gama já chegaram a um acordo para o pagamento da dívida do clube brasileiro aos encarnados por causa de João Victor.

Nos últimos dias foi noticiado no Brasil que a SAD encarnada avançou para a Justiça, reclamando uma verba no total de 4,5 milhões de euros referente a duas dívidas: uma de 3 milhões de euros referente à transferência do defesa-central para o emblema carioca por €8M e outra de 1,5 milhões de euros relativa a 30 por cento do bolo da venda posterior ao CSKA Moscovo no verão.

Segundo apurou o Maisfutebol, os números são mais baixos do que os 4,5 milhões de euros avançados e a SAD liderada por Rui Costa aguarda que, após as partes terem chegado a um entendimento, os valores em dívida sejam transferidos nos próximos dias.