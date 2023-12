João Victor tem tido pouco espaço no Benfica e o futuro do defesa de 25 anos deverá passar por um regresso ao Brasil. O presidente do Internacional confessou que o jogador é seguido há muito tempo pelo clube de Porto Alegre, mas também assumiu que a contratação depende de muitos fatores.

«Isto não nos ajuda no processo de contratação, peço que compreendam, mas falar sobre o João Victor é chover no molhado. É um jogador importante, que sempre foi seguido, mas para o qual não conseguimos avançar por causa das condições. Para que as coisas aconteçam, depende de vários fatores, não só do interesse do Internacional», afirmou Alessandro Barcellos ao UOL Esporte.

Contratado por cerca de nove milhões ao Corinthians no último verão, João Victor soma apenas cinco jogos pelo Benfica – três na última temporada e dois na presente época. Na segunda metade de 2022/23, esteve cedido aos franceses do Nantes.