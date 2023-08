João Victor vai permanecer no Benfica e ficar à disposição de Roger Schmidt para a sequência da temporada. O Maisfutebol apurou que o defesa recusou ser emprestado para o futebol espanhol e, por isso, está novamente nas contas da equipa.

Fora dos convocados na vitória 3-2 diante do Gil Vicente, em Barcelos, o jogado brasileiro chegou a ver a SAD dos encarnados aceitar um empréstimo de uma temporada (sem opção de compra) para o Las Palmas, mas rejeitou a negociação.

Pronto para receber uma nova oportunidade com Schmidt, o defesa de 25 anos pode ser mais aproveitado na posição de origem, visto que as águias estão no mercado em busca de um lateral-direito para ser alternativa a Alexander Bah.

Comprado ao Corinthians por 9,5 milhões de euros, João Victor tem contrato com o Benfica até junho de 2027 e cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.