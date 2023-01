O Benfica anunciou o empréstimo do defesa-central João Victor ao Nantes até ao final da temporada, confirmando a notícia avançada em tempo oportuno pelo Maisfutebol.

Em comunicado, os encarnados informaram que a cedência não inclui opção de compra.

João Victor chegou no último verão ao Benfica, proveniente do Corinthians e uma lesão afastou-o da fase inicial da época, pelo que o brasileiro não conseguiu conquistar espaço no topo da hierarquia de centrais.

O futebolista de 24 anos estreou-se a 15 de outubro diante do Caldas, para a Taça de Portugal – como suplente utilizado – tendo depois jogado apenas mais duas vezes, ambas a titular, para a Taça da Liga, com Estrela e Penafiel.