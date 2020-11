O avançado do Benfica B, Gonçalo Ramos, foi eleito o melhor jogador da II Liga nos meses de setembro e outubro.

Gonçalo Ramos deu nas vistas no arranque da competição (setembro/outubro) e, após votação dos treinadores, leva o troféu para casa!

Numa votação que ficou a cargo dos treinadores do segundo escalão, o avançado de 19 anos recolheu 19,60% dos votos, batendo a concorrência de Yakubu Aziz, do Estoril Praia (14,40%), e de Feliz, do Feirense (13,70%).

Durante estes dois meses, Gonçalo Ramos participou em quatro jogos e apontou sete golos. Desde então, tem treinado na equipa principal, pela qual se estreou na temporada passada com um bis.