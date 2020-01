Pizzi foi eleito o melhor jogador da Liga no passado mês de dezembro.

O médio do Benfica recolheu 37,76 por cento dos votos dos técnicos, e conquista assim o prémio pela segunda vez esta época (a primeira tinha sido em agosto).

O segundo jogador mais votado foi Vinícius, também do Benfica, com 18,18 por cento dos votos.

O pódio fica completo com Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães, com 10,49 por cento dos votos.

De recordar que Pizzi também já tinha sido eleito o melhor médio de dezembro.