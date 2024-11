Apesar da debandada habitual de jogadores para as respetivas seleções na próxima semana e meia deixar Bruno Lage com poucos jogadores para trabalhar, o Benfica tem agendado um jogo-treino.

«É a paragem, temos o jogo com o Mafra e depois temos de preparar o jogo da Taça com o Estrela da Amadora», disse o treinador do Benfica.

Não foi gafe. Tal como aconteceu no mês passado diante do 1.º Dezembro, os encarnados voltam a ter um jogo de preparação à porta fechada, no Seixal, na próxima semana, agora diante da equipa da II Liga.