O defesa John Brooks está muito perto de deixar o Benfica e rumar ao Hoffenheim em definitivo, sabe o Maisfutebol.

Depois do empréstimo de João Victor ao Nantes, os encarnados resolvem assim mais um caso na defesa, isto por causa do excesso de centrais no plantel. Além disso, note-se, Germán Conti está a caminho do Lokomotiv Moscovo.

Brooks, de 29 anos, chegou a custo zero ao Benfica no fecho do mercado de verão para colmatar as lesões de Morato e Lucas Veríssimo, bem como a saída de Vertonghen para o Anderlecht. Contudo, António Silva ascendeu nas opções de Roger Schmidt e o norte-americano teve pouca utilização: somou 234 minutos, entre campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga.

O central esquerdino regressa agora à Alemanha, país onde tinha alinhado durante toda a carreira. Formado no Hertha, equipa pela qual se estreou como sénior, teve ainda uma passagem de sucesso pelo Wolfsburgo antes de se mudar para Portugal.

Refira-se ainda que o contrato de Brooks com o Benfica era válido por apenas um ano, ou seja, até ao final da presente temporada.