Longe dos grandes palcos do futebol, Jonas regressou ao Brasil para estar mais perto da família, após terminar a carreira. O antigo avançado do Benfica vive numa cidade com cinco mil habitantes, começou a estudar economia e ainda tem uma farmácia.

Jonas confessou, numa entrevista ao canal «Cartoloucos», que tem saudades de marcar golos e assumiu que as lesões levaram a que pendurasse as chuteiras.

«Ninguém se prepara. Quem diz que se preparou para parar... esquece isso. (...) Para mim, não foi muito difícil, por causa das questões das lesões. Houve um ano em que tomei 42 injeções de Voltaren [ndr: medicamento]. Está tudo corroído por dentro», começou por dizer, antes de manifestar o receio de vir a ter problemas de saúde no futuro, devido ao esforço enquanto jogador.

«Isso passa-me muito pela cabeça. Principalmente com a coluna, por exemplo. Não consigo estar mais do que uma hora ou quarenta minutos em pé», admitiu.

Jonas mostrou o pequeno museu que tem em casa com camisolas e outros prémios dos vários clubes por onde passou, admitiu que tem acompanhado o Corinthians – o clube do coração – no estádio e ainda foi questionado sobre se considera que as pessoas têm noção do peso que o brasileiro tem no Benfica.

«Não. Nem eu tenho. Ainda agora, fui lá e fiquei impressionado com o carinho e o respeito que eles têm», vincou.

«O pós-carreira para mim está a ser muito bom. Posso beber uma cerveja sem compromisso nenhum», brincou ainda o antigo goleador dos encarnados.