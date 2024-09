Jonas, um dos grandes ícones do Benfica do século XVI, foi duas vezes melhor marcador da Liga. Em conversa no podcast Final Cut, o avançado brasileiro contou um episódio com Rui Costa, no final da época 2014/15, em que viu fugir o terceiro prémio de melhor marcador da Liga Portuguesa.

No jogo em casa frente ao Marítimo, vitória por 4-1, e com o Benfica já campeão, Jonas apontou dois golos e poderia ter sido o melhor marcador, mas viu Nuno Almeida e a respetiva equipa de arbitragem anular esse sonho.

«Não havia VAR não naquele momento para validar o golo. No túnel de acesso aos balneários, o Rui Costa xingou tanto o árbitro. Eu também estava com vontade, mas perdi a força e disse: “não, já está bom. O Rui está a fazer o meu papel”», brincou o antigo jogador sobre o atual presidente do Benfica.

O prémio acabou por fugir para Jackson Martínez, que venceu com 21 golos, mais um que o avançado dos encarnados.

Depois de cinco épocas de águia ao peito, Jonas acabou por terminar a carreira na Luz e como campeão nacional. Sobre essa altura, com Bruno Lage ao leme da equipa, na primeira passagem pelo Benfica, Jonas só tem boas memórias.

«Trabalhei pouco tempo com ele (seis meses), mas foi o treinador que entendeu qual era a minha situação. Se eu terminei a carreira como terminei, devo-o muito a Bruno Lage», referindo também as dores que sentia.

Por fim, o antigo futebolista falou sobre Tiago Pinto, alguém que o «ajudou muito» e «deu muita força».

A entrevista completa será publicada esta segunda-feira, às 21h30.