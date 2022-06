A passar alguns dias em Portugal, Jonas fez questão de esclarecer tudo o que aconteceu aquando da chegada ao aeroporto de Lisboa, na última segunda-feira. O antigo jogador do Benfica foi identificado e teve de fornecer os contactos telefónicos atualizados, bem como a morada fiscal no Brasil, tal como o irmão e empresário, Tiago Gonçalves, tinha confirmado ao Maisfutebol.

«Antes de mais, está tudo bem. Saíram muitas coisas, é normal. Cheguei cá na terça-feira, eu e a minha esposa, e quando chegámos ao aeroporto pediram-nos para aguardar, falaram comigo para terem algumas atualizações dos meus dados, endereço no Brasil, [número de telefone], porque tinham os meus dados antigos de quando eu morava aqui e jogava no Benfica. Foi tudo tranquilo, até queria agradecer ao pessoal, que foi todo muito atencioso comigo, foram cordeais e até fizeram algumas brincadeiras porque um era do Sporting», começou por dizer em entrevista à BTV.

O ex-futebolista contou que recebeu muitas «mensagens a perguntar se estava preso» enquanto jantava e reiterou que tudo se resumiu a uma «atualização de dados».

«A respeito das Finanças, querem alguns esclarecimentos sobre os meus contratos no Benfica e eu estou aberto a isso, podem contar comigo para todas as informações», vincou.

«Entrei tranquilamente no país e vou sair tranquilamente. Volto daqui a dois dias para estar perto da minha família no Brasil. Não me preocupa, durante a minha carreira nunca tive problemas nesse sentido. O meu irmão é advogado e sempre fez os meus contratos. Sabemos que é importante fazer os contratos dentro da lei e fi-lo em todos clubes por onde passei», prosseguiu.

Jonas confessou ainda que não acredita que este episódio manche a sua imagem perante os portugueses.

«Nos cinco anos em que estive aqui nunca dei problemas, sempre fui profissional, simples, tratei todas as pessoas bem. Quero preservar a minha imagem junto dos benfiquistas e do povo português, que me acolheu bem», rematou.