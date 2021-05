Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Sporting por 4-3:

[Quando o Sporting se sagrou campeão, houve quem considerasse no estrangeiro que a Liga portuguesa é uma espécie de campeonatos de agricultores, uma espécie de crítica à forma como se joga em Portugal]

«Campeonato de agricultores? Não sei o que querem dizer com isso. Campeonato de agricultores? O que é que isso quer dizer?»

- Que é fraco, com pouca qualidade e que é jogado por jogadores com pouca qualidade...

«Direi que sim se compararmos com os cinco campeonatos mais importantes da Europa. Mas a diferença está no cifrão. Jogadores que ganham milhões e isso faz com que as equipas dos cinco primeiros países tenham jogadores de grande qualidade.

Mas olhamos para o campeonato espanhol e os campeões são sempre os mesmos. Este ano pode ser que seja o Atlético Madrid. Vamos para Inglaterra, França e Alemanha e é sempre a mesma coisa. Na Alemanha aí nem é de agricultores: nem sei o que chamar-lhe. É sempre o mesmo há nove anos e nem sei onde está a competitividade aí.»

[Sobre a qualidade das equipas que lutam pelo título. Diferença pontual espelha as diferenças?]

«Nós olhamos para os jogos de uma maneira diferente. Vocês acham que as equipas têm de jogar sempre bem. Acham que as equipas, os três grandes, têm de estar por cima dos outros durante os 90 minutos. O futebol português está competitivo. Os três grandes e também o Sp. Braga, que é outro grande, têm dificuldade em ganhar. E isso não é tirar mérito a estar equipas, mas dar mérito as outras equipas. Os treinadores portugueses são os melhores treinadores do mundo. Tenho cada vez mais certezas disto e já estive fora. A forma como treinam, como taticamente anulam os adversários… e quando têm jogadores de qualidade ainda são mais fortes. É por isso que o campeonato português é difícil.»