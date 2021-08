Jorge Jesus abordou o regresso recente de André Almeida à competição após dez meses de paragem.

O capitão do Benfica já atuou no jogo do fim de semana com o Arouca e entretanto foi inscrito na Liga dos Campeões e o treinador das águias mostrou-se satisfeito por ter à disposição um jogador polivalente.

«Ele não joga só na direita, como vocês sabem. Joga na direita se jogar numa estrutura de quatro. Joga na direita, na esquerda, como médio defensivo ou como central», disse referindo-se às várias posições que ocupou quando os dois coabitaram no Benfica sobretudo entre 2011 e 2015.

«É um jogador que é muito importante para as estratégias do treinador e da equipa. Onde o puser a jogar, ele joga sempre bem. Agora está à procura do espaço dele. Os dez meses em que esteve de fora tiraram-lhe, competitividade, confiança e timings do jogo. Mas vai jogando. Hoje joga meia-hora, amanhã 45 minutos, depois joga 60, depois 80 e 90. É assim que vamos trabalhar com ele, porque é um jogador muito importante», vincou.