Jorge Jesus, treinador do Benfica, falou sobre a lesão contraída por André Almeida em Vila do Conde, durante o jogo frente ao Rio Ave (0-3). O internacional português lesionou-se no joelho direito, saiu em maca e foi substituído por Gilberto. André Almeida será reavaliado nesta segunda-feira.

«Não sou médico, não tive ainda nenhum feedback, mas pela minha experiência, pelo que vi no momento, penso que será uma lesão grave. Estou a mandar-me para fora de pé. Espero bem que nos exames que possa fazer amanhã surge a indicação que não seja nada de grave, sinceramente, mas não me parece.

Sobre a exibição de Gilberto: «O Gilberto entrou bem no jogo. O Pedrinho, o Everton e o Gil estão ainda a adaptar-se à intensidade e à nossa forma de olhar para o jogo. Ainda não estão ao nível deles mas são três jogadores em quem confio muito. O Pedrinho esteve seis meses sem jogar, ainda está à procura da melhor forma física. Acho que o Gilberto esteve bem, principalmente com bola, o grande problema dele é perceber como fechar nos momentos defensivos.»