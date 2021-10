Um dos jogadores mais utilizados por Jorge Jesus neste início de época, João Mário era para ser poupado no jogo em Guimarães para a Taça da Liga, mas por força da lesão de Taarabt, acabou por fazer grande parte da partida.

Isso mesmo revelou o técnico encarnado. Na conferência de imprensa de antevisão ao Estoril, Jesus confidenciou ainda que o internacional português vai ser opção na Amoreira, apesar do pouco descanto que tem tido.

«Como vocês viram, não começou o jogo [em Guimarães], mas teve de entrar logo nos primeiros minutos. A ideia era dar-lhe descanso. Mas vai ser lançado no jogo, independentemente de ter jogado a maior parte do tempo em Guimarães», afirmou.

«Mas também é verdade que houve outros jogadores que não jogaram e que vão estar menos carregados, pelo que poderão dar outra velocidade ao jogo. Quando não queres carregar muito a equipa, é para que os jogadores possam ser mais agressivos. Quando estas carregado fisicamente, isso condiciona. Mas o João Mário vai ser lançado», reiterou depois.

No entanto, confessa Jesus, haverá opções no jogo com o Estoril que terão a ver com o desgaste dos atletas: «Ainda temos um treino de manhã, onde vou perceber como é que os jogadores estão, juntamente com o departamento médico. A partir daí as minhas decisões vão basear-se um bocadinho no fator desgaste.»

O Benfica defronta este sábado o Estoril, a partir das 19h00, em jogo da décima jornada da Liga.