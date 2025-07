O Benfica anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com Jorge Jesus sobre o pagamento de uma dívida de IRS que era devida contratualmente ao antigo treinador das águias.

De recordar, Jesus tinha entrada com uma ação no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra o Benfica tendo como objeto «incumprimento contratual».

Após sair do Benfica pela segunda vez, em 2022, o Benfica informou que cumpriria «com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional».

No entanto, o mesmo não se verificou e o treinador de 70 anos acabou por avançar com uma ação.

Em declarações enviadas ao Maisfutebol, o advogado de Jorge Jesus, Luís Miguel Henrique garantiu que «não há conflito com o Benfica». O caso terminou esta sexta-feira com as duas partes a chegarem a acordo relativamente ao acerto fiscal de IRS em causa.

Leia aqui o comunicado do Benfica na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a um entendimento com o seu antigo treinador, Jorge Jesus, relativamente a um acerto fiscal de IRS e que lhe era devido contratualmente.

O Clube agradece a colaboração de Jorge Jesus e dos seus representantes na resolução de todo este processo que, desta forma, se encerra em definitivo.»

(Artigo atualizado às 18h50)